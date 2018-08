Eveline Weber feiert mit sieben Kindern und 18 Enkeln

Auf ein ereignisreiches und bewegtes Leben kann die 90-jährige Eveline Weber aus Friedrichshafen zurückblicken. Sie feierte am Samstag im Kreise ihrer Familie und der Hausgemeinschaft „Leben am See“ ihren besonderen Geburtstag.

Geboren am 25. August 1928 im oberschlesischen Gleiwitz führte sie ihr Lebensweg – notgedrungen durch die Flucht 1945 – quer durch Deutschland. Bei der ersten Anlauf- stelle in Berlin-Tegel konnte sie nicht bleiben, darum flüchtete sie mit ihrem Bruder Günther weiter nach Rostock und Leipzig. Mit einem Notabitur ausgestattet, ermöglichte sich ihr ein Studium der Pädagogik, das leider mit der Verweisung von seitens der Universität endete. „Ich hatte einem Professor in Weltanschauungsfragen widersprochen“, so Eveline Weber. Was damals nichts anderes bedeutete, als das sie sich weigerte, der FDJ beizutreten und nach wie vor mutig für ihren christlichen Glauben eintrat. So begann für sie ein neues Kapitel in ihrem Leben als kaufmännische Angestellte in einem Schreibwarengeschäft in Krefeld. Durch Vermittlungen einer Tante folgte ihr Weg nach Herne in ein großes Möbelhaus. Doch auch Westfalen sollte nicht die Endstation bedeuten, denn besagte Tante hatte schon öfters versucht, ihre Nichte Eveline zu verkuppeln. So kam es, dass ihr zukünftiger Ehemann Julius in ihr Leben trat und so der letzte Umzug in die neue Heimat Friedrichshafen erfolgte. Mit „ihrem Julius“ zog sie sieben Kinder groß und leiteten nebenher noch ein namhaftes Möbelgeschäft .

Dennoch fand Eveline Weber Zeit, sich für ihren Glauben zu engagieren und als Vorsitzende des Familienbundes der deutschen Katholiken in der Diözese Rottenburg- Stuttgart aktiv zu sein. Geistig ist sie fit und hat nach wie vor nichts von ihrem hintergründigen Humor verloren. Ihre Augen leuchten, wenn sie von ihrem Herzensprojekt spricht: alleinerziehende Mütter und Großmütter in Polozk zu unterstützen. „Wir haben hier ein Fest der Freude und deshalb sollten wir auch anderen eine Freude machen“, so Weber, die sich keine Geschenke gewünscht hatte, sondern Spenden für diese Frauen.

Eveline Weber blickt dankbar auf ihr Leben zurück, doch etwas bereut sie sehr: „Es war ein großer Fehler mich vor 20 Jahren nicht mit dem Computer auseinander gesetzt zu haben, so bin ich immer auf jemanden angewiesen, der meine Gedichte und selbst verfassten Texte abschreibt.“ Denn dies tut sie nach wie vor regelmäßig, so bleibt sie geistig wach und die inzwischen 18 Enkel können an den Erinnerungen und den Gedanken ihrer Oma teilhaben.