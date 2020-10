Der Landesverband evangelischer Kindertagesstätten hat die Häfler Kitas in evangelischer Trägerschaft zum zweiten Mal für gelungenes Qualitätsmanagement mit dem Beta-Gütesiegel ausgezeichnet. Erstmals zertifiziert wurden sechs Einrichtungen im Jahr 2014. Mittlerweile kam die Kinderkrippe Zwergenhaus hinzu, die nun stolz sein darf diese hohe Qualitätsauszeichnung erstmals erhalten zu haben, wie das evangelische Pfarramt mitteilt.

Die Auszeichnung bescheinigt, so sagte Kindergartenbeauftragte Inka Roddewig, dass die Kitas in den vergangenen Jahren im Rahmen des Qualitätszirkels konsequent das Qualitätsmanagementsystem fortgeführt und ausgebaut haben. Laut Pfarrer Hannes Bauer, Qualitätsmanagementbeauftragter und Vorsitzender des QM-Zirkels, beschreibe das Qualitätshandbuch, welch gute Arbeit man täglich in den Kitas leiste. „Ich bin zurecht stolz auf die hervorragende Arbeit des Fachpersonals in allen sieben Einrichtungen,“ so Pfarrer Hannes Bauer.

Auch die Leiterinnen der Einrichtungen sind erfreut über die erneute Auszeichnung. „Die Rezertifizierung bedeutet für uns, dass wir sehr gute pädagogische Arbeit leisten. Das gibt uns Bestätigung nach innen und außen, sensibilisiert unser Bewusstsein mit dem Blick auf unsere Arbeit und Reflektion“, sagt Carmen Egger, Leiterin der Evangelischen Kita am Windhag. Doch das Erarbeiten des Handbuchs war auch anstrengend. Schön war, Dinge zu klären, zu strukturieren, festzulegen, neue Sachen zu erarbeiten. Frust hat der Umfang erzeugt und wenn man sich einen Zeitplan gesetzt hatte und der im Alltag nicht umgesetzt werden konnte“, sagte Jana Fehrenbach, Leiterin der evangelischen Kindertagesstätte beim Klinikum.

Auch für Karin Merk-Guggemos, Leiterin des Bonhoeffer-Kindergartens, war es „mühsam, im Alltag Zeit einzuplanen für die QM-Arbeit“. Doch die gute Zusammenarbeit habe Vieles erleichtert.

Silvia Rambow, Leiterin des Kinderhauses Habakuk, betonte die Vorteile, die das Handbuch mit sich bring.t „Abläufe sind nicht mehr willkürlich und personenabhängig, sondern werden ständig reflektiert und in regelmäßigen Abständen überprüft.“ Und so sind sich letztlich alle einig, das sich die investierte Zeit in das Qualitätsmangement gelohnt habe.