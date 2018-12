Eva Mayer und Alessandro Allegretti trumpfen beim Kunstspringen auf

Im städtischen Hallenbad sind am vergangenen Samstag die 43. Vereinsmeisterschaften im Schwimmen und Kunstspringen ausgetragen worden. Bei den Damen gewann Eva Mayer die Pokalwertung im Kunstspringen und Sophia Küchle im Schwimmen. Bei den Herren holte Alessandro Allegretti den Pokal im Kunstspringen und Jonas Moll im Schwimmen.

Mehrals 150 aktive Schwimmer und Springer des SV Friedrichshafen (SVF) und der Kindersportschule (Kiss) Friedrichshafen absolvierten laut Pressebericht fast 500 Starts und Kunstsprünge und damit so viele wie noch nie zuvor. Im Schwimmen hatten die Damen und Herren ab Jahrgang 2007 und älter die 100m-Distanzen in allen vier Lagen zu absolvieren. Die geschwommenen Zeiten wurden dann in Punkte umgerechnet, die punktbeste Leistung gewann in der Pokalwertung. Bei den Springern wurden durch die anwesenden Kampfrichter direkt Punkte für jeden Sprung ermittelt.

Im Wasserspringen zeigten die Kunstspringer ihr Können. In der Schülerklasse 2 (elf Jahre und jünger) gewann Eva Mayer (2008) mit 100,20 Punkten vor Selina Neuschel (2007) mit 90,70 Punkten, knapp gefolgt von Nicole Allegretti (2008) mit 90,50 Punkten. Bei den gleichaltrigen Jungs siegte Jonathan König (2008) und zeigte hervorragende Sprünge mit insgesamt 110,95 Punkten. Die Silbermedaille holte sich Noah Hartl (2009) mit 95,45 Punkten vor seinem Bruder Sandro (09), der Platz drei mit 88,45 Punkten erreichte.

Ein interessantes Duell führten die Jungs in der Schülerklasse 1 (zwölf Jahre und älter) von Sprung zu Sprung. Hier zeigte Alessandro Allegretti (2006) mit 111,35 die besten Kunstsprünge und gewann knapp vor Springerkollege Artjom Mayer (2005), der auf 109,15 Punkte kam.

Im Schwimmen sicherte sich Sophie Küchle (2001) überlegen den Sieg. Über 100m Rücken verpasste sie ihren eigenen Vereinsrekord aus dem Vorjahr mit 1:07,77 Minuten nur um zwei Hundertstelsekunden. Über die Schmetterlings-, Brust- und Freistilstrecken blieb sie jeweils nur um ein bis zwei Zehntelsekunden über den derzeitigen Rekorden, die zum Teil aus dem Jahr 2009 datieren. Die punktebeste Leistung erschwamm Sophia über 100m Freistil (1:00,18) mit 678 Punkten. Zur Orientierung: Der aktuelle Weltrekord ergibt immer 1000 Punkte. Mit 2584 Punkten siegte sie überlegen vor Lilli König (2002) die auf e 1763 Punkte kam und Hannah Satow (03), die gute 1638 Punkte erreichte.

Vereinsrekord knapp verpasst

Nicht ganz so überlegen bei den Männern siegte Kraulschwimmer Jonas Moll (1989), der auf 2165 Punkte kam. Über 100m Freistil schwamm er in persönlicher Bestzeit von 53,78 Sekunden ganz nah an den Vereinsrekord heran und erreichte hier 669 Punkte. Zweiter wurde Milos Rosic (1993) mit 1872 Punkten, der über 100m Schmetterling in 1:01,09 Minuten die Minutenschallmauer nur knapp verfehlte. Hauchdünn geschlagen wurde Kraulspezialist Leon Stockhammer (2001) mit 1815 Punkten. Er erschwamm über 100m Freistil in 57,33 Sekunden seine punktbeste Leistung.

Im kindgerechten Wettkampf der Kinder ab Jahrgang 2008 und jünger wurde 50m Beinschlag mit Brett, 50m mit Flossen und 50m Freistil geschwommen. Bei den Mädchen gewann 1620 Punkten Romy Kiefer (2009) vor Emma Tischler 2008) mit 1356 Punkten und Alina Kopp, ebenfalls Jahrgang 2008, mit 1127 Punkten.

Bei den Jungs war Owen Francis-Henrichsen (2008) mit 2094 Punkten eine Klasse für sich. 500 Punkte Vorsprung auf den schnellen, zweitplatzierten Finn Nestle (2008) sprechen dabei für sich. Dritter wurde, ebenfalls im Jahrgang 2008 beheimatet, Biel Martínez, der auf 1014 Punkte kam und somit ebenso 500 Punkte hinter dem Silberrang lag – jedoch nur um die Winzigkeit von einem Punkt vor dem Viertplatzierten Miles Thalmann (2008) lag.

In der 100m Familienstaffel zum Abschluss der Veranstaltung siegte Familie König mit 1:00,74 Minuten vor Familie Schmauder (1:02,59) und Familie Cuñado (1:04,25 Minuten).