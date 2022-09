EUTB Bodenseekreis geht mit der Zeit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ab sofort bietet die EUTB Bodenseekreis Beratungen in allen Fragen der Sozialeistungen für Menschen mit Behinderung auch Beratung online über Email-Beratung, Videokonferenz und Chattberatung an. Diese Beratung läuft über eine sichere Software „AYGOnet Onlineberatung“ und ist daher datenschutzrechtlich abgesichert. Online-Beratung stellt an den Berater mehr zusätzliche Anfordernung als man denkt. Der Leiter der EUTB Thomas Schalski hat sich daher als Online-Berater weiterbilden und als Online-Berater DOGB zertifizieren lassen. Die EUTB kommt mit diesem Angebot auch den Vorgaben des Arbeitsministeriums bezüglich einer wohnortnahen Beratung nach. Menschen mit Behinderung müssen nun nicht mehr in die Beratungsstelle kommen und können sich auch bequem von zu Hause aus beraten lassen. Erprobt wurde dieses auch schon während der Corona Pandemie und wurde gut angenommen. Wer an einer Online Beratung interessiert ist, kann sich unter thomas.schalski@eutb-bodensee-oberschwaben.de melden.