EUTB Bodensee bietet Unterstützung an

Menschen mit Behinderung können persönliche Assistenzen beschäftigen. Was ist eine persönliche Assistenz. Assistentinnen und Assistenten unterstützen Menschen mit Behinderungen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.Wie diese Unterstützung aussieht, ist von Person zu Person unterschiedlich. Assistentinnen und Assistenten können zum Beispiel bei der Mobilität oder auch bei Tätigkeiten wie Einkaufen und bei Freizeitaktivitäten Unterstützung leisten.

Ein wesentliches Merkmal der Assistenz ist, dass sie sich ganz an den Wünschen, Bedürfnissen und Vorstellungen des Menschen mit Behinderungen orientiert.

Digitale Lösungen können bei Suche nach persönlichen Assistenten/in hilfreich sein. Eine digitale Lösungsmöglichkeit möchten wir in einer Videokonferenz am 22. Juni in der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr vorstellen. Herr Ausserhofer und Frau Schefold werden die AVA-Assistenzplattform vorstellen. Die EUTB Bodenseekreis arbeitet seit einiger Zeit mit AVA zusammen und wir versuchen das Thema Assistenz im Bodenseekreis zu platzieren und planen auch den Beruf des persönlichen Assistenten im Bodenseekreis zu bewerben. Anmeldungen an thomas.schalski@eutb-bodensee-oberschwaben.de