Eurowings lässt Nutzer über neuen Friedrichshafen-Flug abstimmen

Eurowings will zum kommenden Flugplan eine neue Fluglinie aus anbieten. Die Kunden dürfen bestimmen, wohin es geht - und Friedrichshafen ist eins von sechs möglichen Zielen.

Die Aktion ist eigentlich eine reine Marketing-Aktion der Lufthansa-Billigtochter „Eurowings“. Doch im Fall eines Siegs von Friedrichshafen könnte der PR-Gag eines der dringlichsten Probleme am Bodensee-Airport lösen.

Denn laut Informationen aus gut informierten Kreisen, die schwäbische.de vorliegen, könnte der Zielflughafen Berlin-Tegel sein.

Das will man in Friedrichshafen aber nicht bestätigen. Trotzdem: Einen solchen Direktflug in die deutsche Hauptstadt versuchen die Häfler schon seit Monaten an Land zu ziehen.

Jetzt kann die Region also selbst etwas dafür tun, dass dieser Wunsch wieder in Erfüllung geht. „Wir lassen dich den Kurs bestimmen. Stimme jetzt ab, welches Flugziel wir in den kommenden Winterflugplan aufnehmen sollen. Zur Wahl stehen sechs europäische Destinationen“, heißt es auf der Webseite von Eurowings, die die Aktion vorstellt.

Eurowings stellt Friedrichshafen vor

Dort können Nutzer sich kurze Videos zu den sechs Zielen ansehen. Neben Friedrichshafen stehen Kosice in der Slowakei, Cork (Irland), Stavanger (Norwegen), Ljubljana (Slowenien) und Aarhus (Dänemark) zur Auswahl.

+++ HIER GEHT ES ZUM VOTING +++

Noch bis Montag, 12. März, 15 Uhr können Stimmen für die neue Lieblingsstrecke abgegeben werden. Die drei Ziele mit den meisten Stimmen ziehen dann ins ein Finale, das am Dienstag, 13. März, 15 Uhr, live auf Facebook ausgetragen werden soll. Der Siegerflug soll im Winterflugplan 2018/19 angeboten werden.