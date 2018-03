Spanischer Wein, polnische Wurst, Schweizer Käse -– das kulinarische Europa ist bunt, vielfältig und vielversprechend. Und ist da noch was? Das junge Ensemble des Spina-Theaters Solingen nimmt in einer Mischung aus Musiktheater, Tanz und Schauspiel Europa unter die Lupe. Ein Bilderbogen europäischer Probleme eingepackt in symbolischer Spielweise.

Die elf Jugendlichen haben ein eindrucksvolles Theaterstück gezeigt: Die Gurke kann in eine DIN-Norm-Größe gepackt werden, der Mensch nicht. So unterschiedlich die Kulturen, so problematischer die Vereinheitlichung. Was bei der Gurke noch gelingt, scheitert in der Gesellschaft an den politischen Vorstellungen einzelner Länder. Für ihre Darstellung brauchen die Akteure außer sechs Einkaufswagen, einigen Baustellenlampen nur noch die Masken der europäischen Landesfürsten. Das Kräftemessen der Politiker wurde ebenso aufs Korn genommen, wie das Kulturprogramm der AfD, das die Darsteller mit einer Balletteinlage zur „Hymne an die Freiheit“ auf die Schippe nehmen.

Das Ensemble arbeitet mit großer Symbolkraft. Der Auftritt Merkels wird begleitet vom lächelnden, winkenden Volk. Nach ihr betritt Putin die Bühne und das Volk fährt tief gebeugt seinen Präsidenten zum Boxring. Im Stil der „Beat’ em up“-Spiele (ein Computergenre und englisch für „Schlag sie zusammen“) bekämpfen sich die Kontrahenten, wobei Merkel nach hinterhältiger Attacke zu Boden geht. Assoziative Szenen wechseln sich mit den persönlichen Erlebnissen der Darsteller ab. Ali steht im Mittelpunkt und berichtet von seiner Flucht aus Eritrea ebenso wie die syrischen Schwestern Nandi und Sandi. Schließlich tritt eine Moderatorin auf und unterbricht die Ausführungen. Obergrenze ist hier das Stichwort, und ähnlich wie bei den modernen Castingshows der Privatsender, sollen die Zuschauer darüber abstimmen, wer von den dreien nach Hause gehen muss, da es nur noch Platz für zwei Geflüchtete gibt. Sie fordert eindringlich vom Publikum, sich zu entscheiden. Ein provokantes Rechenspiel, das die Obergrenze ad absurdum führt. Sobald man ein persönliches Schicksal kennt, spielen Fallzahlen keine Rolle mehr.

Europa geht es besser als anderen Ländern, aber geht es Europa gut? „Europa könnte geiler sein, aber ohne, habe ich keine Heimat“, stellt eine Darstellerin fest. Nach einer eindrucksvollen Tanzperformance, bei der so nach und nach alle umfallen, stehen sie auf und bringen Europa zum Leuchten. Das geht aber nur gemeinsam.