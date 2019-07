Europäisches Design mit thailändischem Handwerk

Mit der Verknüpfung von europäischem Design und thailändischer Handwerkskunst hat es die Firma „Ropeace“ mit ihren handgefertigten Riemchensandalen auf den Kunsthandwerkermarkt des Kulturufers geschafft. Die Riemchensandalen werden in Thailand gefertigt, wobei Familie Cramer Wert auf faire Arbeitsbedingungen und Bezahlung legt. „Eigentlich hat unsere Familie immer mit Schmuck gehandelt“, sagt Merlin Cramer, der gemeinsam mit seiner Schwester Wanda und seinen Eltern Claudia und Rolf Cramer das Label betreibt.

„Ropeace“ setzt sich aus den Wörtern Rope (Seil) und Peace (Frieden) zusammen. Die Familie hat bei einer Asienreise auf einem Kunsthandwerkermarkt die Riemchensandalen entdeckt. „Ein Thailänder hat diese Schuhe vor 26 Jahren für seine Frau entworfen, die ausgesprochen bequem sind“ und seiner Familie sei schnell klar gewesen, dass diese Art der Schuhe auch in Deutschland Freunde finden würde.

Auch heute noch fertigt die Familie des mittlerweile verstorbenen Erfinders die Riemchensandalen an, und in Kooperation mit der Familie Cramer werden sie seit fünf Jahren hier vertrieben. „Wir wollten eine Marke schaffen, die für Nachhaltigkeit, Stil und Fairness steht“, sagt Merlin Cramer, deshalb werde auch von jedem verkauften Paar ein Euro für einen sozialen Zweck gespendet. Das Label gibt es seit 2014 „und wir haben einige Jahre gesammelt. Letztes Jahr haben wir dann 35 000 Euro an sieben Kinderhospize in Deutschland gespendet.“

Die Riemchensandalen bestehen aus geflochtenen, weichen Nylonfäden. Die Sohle ist Kunstleder, „die auch mal einen Regenguss vertragen“, sagt Merlin Cramer. Neun verschiedene Modelle aus farbenfrohen Flechtungen und Schnürmustern vertreibt Familie Cramer mittlerweile, darunter bunte wie auch einfarbig gehaltene Sandalen. Zunächst habe man reine Frauenmodelle entworfen, die nach Freunden, Verwandten oder aber Kunden benannt wurden, die der Familie Cramer Farb- und Modellideen gegeben haben. Da steht Silke neben Katrin und Luna neben Coco im Schuhregal, aber auch Frida ist zu finden, das Modell,, das nach der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo benannt wurde. Es gibt flache Modelle, aber auch Schuhe mit leichtem Absatz. Erstmalig sind auch Männermodelle dabei: „Da wollten wir mal schauen, wie das ankommt“, sagt Merlin Cramer.