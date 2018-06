„Viel Arbeit für wenig Brot“ – so resümiert Axel Schmid seinen Arbeitsalltag der vergangenen Jahre. Jetzt hat sich der Geschäftsführer von Euronics Schmid dazu entschlossen, den Familienbetrieb in der Riedleparkstraße in Friedrichshafen aufzugeben. „Noch ist es eine Entscheidung aus freien Stücken“, erklärt Schmid. Doch er ist sich sicher: „Lange wird es nicht mehr dauern, bis Einzelhändler im Bereich Unterhaltungs- und Haushaltstechnik endgültig aussterben.“

Seit 82 Jahren ist Euronics Schmid in Besitz der Familie Schmid – auch wenn das Geschäft nicht immer diesen Namen hatte. „Wir haben Euronics damals mitgegründet“, sagt Schmid. Zur Einkaufskooperation Euronics gehören deutschlandweit etwa 1500 Händler, europaweit sind es sogar um die 12000. Den Schmids hat das am Ende nicht geholfen. Das Leben und Arbeiten haben der Häfler Familie in letzter Zeit mehrere Faktoren schwergemacht: der Preisverfall, der bei Elektrogeräten zwischen 15 und 20 Prozent liegt ebenso, wie der Wettbewerb mit großen Märkten, die sich mit einer „geballten Strategie von Beilagen“ gegenseitig – und nebenbei auch die kleineren Geschäfte – bekämpft haben. „Aber am meisten zu schaffen hat uns seit einigen Jahren das Internet gemacht“, so Axel Schmid. Mit dessen Konditionen könne er einfach nicht mehr mithalten. Leicht ist Schmid die Entscheidung, sein Geschäft aufzugeben, trotzdem nicht gefallen. Auch deshalb, weil seine vier Mitarbeiter allesamt noch keine neue Stelle gefunden haben. „Aber sechs Tage die Woche im Laden zu stehen und am Ende nur der Geldwechsler für Passanten zu sein, hat einfach keinen Spaß mehr gemacht.“

Mit der Schließung seines Ladens lässt sich der Inhaber allerdings noch etwas Zeit: „Ende Juni möchte ich aber raus sein.“ Dann nimmt sich Schmid zusammen mit seiner Frau Beatrice, die im Geschäft jahrelang für die Buchhaltung zuständig gewesen ist, erst einmal eine Auszeit. „Und dann schauen wir weiter“, sagt er. Auch was mit den Geschäftsräumen, die sich im Eigentum der Familie Schmid befinden, passiert, ist noch unklar. „Wir suchen im Prinzip einen Nachmieter“, meint Beatrice Schmid. Doch auch damit wollen sich die Schmids Zeit lassen.