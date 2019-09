Eurobike: Fahrräder und Standequipment im Wert von über 85000 Euro gestohlen

Auf der Eurobike sind im Zeitraum von Montag, 16 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, zahlreiche Fahrräder gestohlen worden. In einem Fall haben Unbekannte 14 Fahrräder im Gesamtwert von 37 000 Euro entwendet. An einem weiteren Stand wurden vier ebenfalls mittels Schlössern gesicherte Fahrräder im Wert von insgesamt etwa 10 000 Euro gestohlen. Im dritten Fall wechselten ein 55-Zoll-Fernsehbildschirm im Wert von 550 Euro sowie im vierten Fall zehn Scheinwerfer zur Standbeleuchtung in einem Gesamtwert von mehr als 38 000 Euro unerlaubt den Besitzer. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.