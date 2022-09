Politsprech

In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“. Jetzt setzen wir noch einen drauf: Ab sofort gibt es Jürgen Binder jeden Montag auch als Audio-Format zu hören.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der SZ in schriftliche Verse gießt. Ab sofort muss man sich das nicht mehr dazudenken, sondern kann es sich anhören:

Heutzutag, des isch bekannt,

und für ‘s Syschtem au relevant,

dass unbedingt sie habe müsset

eine Bazooka. Dass se’s wisset!

Denn de Finanzminischter sagt,

dass er wuchtige Pakete packt.

I denk, de Platz im Porsche roicht

bloß für a Päckle kloi und loicht.

Sei Partei im Ländle überlegt,

ob me mit Fracking Erdgas fräckt,

und moint, als die Proteschte groß:

Mir wellet it, mir denket bloß!

Bloß de Söder lasst sich feiern:

Fracking ja. Halt it in Bayern!

In solche Sache isch er cool.

Er hat sie ja, die schwarze Null,

ahnungslos und dafür teuer;

Sie kennet ihn – de Andy

Die schwarze Null, die legt uns nah

Sauberkeit im Staatsetat.

Sondervermöge duet me sage,

um it über d‘ Schulde z‘ klage.

Und so bleibt sie rein, die Weschte,

Doch auf jeden Fall das Beschte,

de Opa Kretsche kennt den Gag:

Waschlappe her und wisch und weg!

Unser Kanzler Olaf spricht:

„You will never walk alone!“

Ihr meint, das reimt sich nicht?

Wenn’s an Zahle goht, dann schon!