Eurobike 2022

In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“. Jetzt setzen wir noch einen drauf: Ab sofort gibt es Jürgen Binder jeden Montag auch als Audio-Format zu hören.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der SZ in schriftliche Verse gießt. Ab sofort muss man sich das nicht mehr dazudenken, sondern kann es sich anhören:

A Fahrrad me – mir wisse dent –

it Karre sondern „Bike“ heut nennt.

Und wenn me es sich es leischte ka,

dann schafft me sich a E-Bike a.

Viele sind scho hin und weg

seit sie fahret Pedelec.

Willsch du mit dem stande bleibe,

bremscht mit Trommel oder Scheibe.

Und bremscht du bloß am Vorderrad,

steigscht öfters übern Lenker ab.

Au bei de Kleidung muscht it darbe.

Trikots gibt es in alle Farbe.

Überleg, bevor du dir was kaufscht,

für wen du dann Reklame laufscht.

A Radlerhos sich immer lohnt,

wenn sie den Po it so betont.

Sparsch am Sattel, bisch du wund

scho nach ein‘re halbe Stund.

Weiterhin mir g’sehe hent:

Laschteräder sind im Trend;

A superleichtes Bike me kriegt:

12 Gramm leichter – und es fliegt!

Hydraulik-Automatgetriebe,

Schlösser gege Fahrraddiebe,

Glockedeckel, Freilaufnabe –

Alles des kannsch du det habe:

Dank Eurobike – des imponiert –

bisch über Bikes voll informiert.

Die Eurobike, will i no sage,

wär im Normalfall dieser Tage.

Doch nach Frankfurt sie gemusst.

Wege ’m bessere Verkehrsanschluss.

Im Juli war sie det - und drum

isch sie des Jahr leider rum.

Für de Hafe isch des dumm!