Euro-Cup: Häfler 29er-Segler absolvieren Härtetest vor der Weltmeisterschaft

Drei 29er-Teams vom Württembergischen Yacht-Club (WYC) haben sich beim Euro-Cup in Tschechien ansprechend präsentiert. Das Ergebnis: Eine Top-Ten-Platzierung sowie zwei Mittelfeldplätze für die Teams Lena Deike/Ida Bachschmid, Liam Fink/Jannes Korn und Victoria und Patrick Egger. Deike/Bachschmid und Fink absolvierten damit zugleich ihren letzten Härtetest vor der Weltmeisterschaft in Valencia Ende August, auf die die jugendlichen Landeskader-Segler mit Bundestrainer Marc Schulz vom Nachwuchsstützpunkt in Friedrichshafen bereits seit Winter engagiert hintrainieren.

Beim viertägigen Euro-Cup am ersten Juliwochenende, der zugleich auch als tschechische Meisterschaft im 29er geführt wurde, befanden sich Steuerfrau Lena Deike (17 Jahre) und ihre Vorschoterin Ida Bachschmid (16 Jahre) in guter Verfassung. Auf dem Lipno-See beeindruckten sie mit einem hohen seglerischen Niveau und erreichten so den achten Platz im 59-köpfigen internationalen Teilnehmerfeld. „Mit unserem Ergebnis sind wir zufrieden, die Top Ten hatten wir uns zum Ziel gesetzt“, wird Bachschmid in einer Mitteilung der Friedrichshafener zitiert.

Erstaunliches Resultat

Liam Fink und Jannes Korn aus der Nachwuchsgruppe des 29er-Landeskaders zeigten ebenso überzeugende Leistungen, schafften es unter anderem bei zwei starken Läufen in die Top 20. Und so landeten sie am Ende auf Platz 31. Nur knapp dahinter war das Vater-Tochter-Duo Egger zu finden, das den 33. Rang belegte. „Dieses Resultat ist umso erstaunlicher, da Patrick Egger zuvor erst wenige Trainingseinheiten auf dem 29er absolviert hatte und davor noch nie auf einem Skiff gesegelt war“, berichtete der WYC.

Im Wettkampf mit teils sehr starken Landeskader-Teams aus Ungarn, Tschechien und Bayern zeigte der 38-Jährige, der national und international schon in zahlreichen Bootsklassen erfolgreich war, aber seine seglerische Extraklasse. „Das hat was", kommentierte er seine erste Regatta im 29er-Skiff. „Vor allem das Tempo und die sensible Arbeit, die im Trapez gefordert ist, unterscheiden das Segeln auf dem vorolympischen Sportgerät vom Segeln auf herkömmlichen Bootstypen“, erklärte der WYC.

Bevor es für die WYC-Teams dann Ende Juli für ein zweiwöchiges Trainingslager des Landeskaders nach Valencia gehen wird, steht vorher noch eine Regatta am Walchensee an. Im Trainingslager und bei der zwei Wochen darauf stattfindenden WM in der südspanischen Hafenstadt werden die beiden anderen WYC-Teams Sophie Schneider/Finn Meichle und Lukas Goyarzu mit seinem Vorschoter Frederik Steuerer vom Augsburger Segler-Club das Team des baden-württembergischen 29er-Kaders komplettieren.