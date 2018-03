Ettenkircher verleihen den „Allmachtsbachelorden“

„Kilchberg – Ahoi“: Der Ettenkircher Bürgerball am bromigen Freitag hat längst Tradition. Und so pilgerten auch in diesem Jahr etliche Bürger in die Don-Bosco-Grundschule, wo sie ein äußerst amüsantes Programm erwartete. In den Kreis der Träger des „Allmachtsbachelordens“ wurde in diesem Jahr Simon Schraff als 23. und zugleich jüngstes Mitglied aufgenommen.

Wie Zunftmeister Christoph Lang verkündete, hatte die Narrenjury Schraff für „würdig“ befunden, in die Schar der „hochwohllöblichen Allmachtsbachelordensträger“ aufgenommen zu werden, denn er hatte im vergangenen Jahr den absolut größten Vogel abgeschossen.

Es sei immer wieder spannend, wie die Galleyengeister-Ausspäher über das Jahr hinweg zu solchen Geschichten kommen. Dieses Jahr sei es ein wenig „schwieriger“ gewesen, meinte der Zunftmeister, aber letztendlich hätte man ihn doch gefunden. Simon Schraff wohnte zum Zeitpunkt der Ausspähung noch bei seinen Vater in Brochenzell. Dort nämlich klopfte er nach seinem Besuch auf dem Weinfest in Meckenbeuren nach mehrmaligen Versuchen, in der Hoffnung, dass sein Vater ihn hören würde, so heftig an die Fensterscheibe, dass diese mit lautem Getöse zu Bruch ging. Zunftmeister Christoph Lang überreichte ihm nicht nur den Orden, sondern auch eine Kette mit einem Hausschlüssel, sodass ihm das nicht mehr passieren soll.

Genauso lustig und stimmungsvoll ging es den ganzen Abend zu, der nach dem Einsprung der Galleyengeister mit Haarzerzausen gleich mit einer Tanzrunde zur Musik vom „Partyduo Engel“ eröffnet worden war. Natürlich durften die Gallionsfiguren der Ettenkircher Fasnet, Hubert Schraff mit seinem weltpolitischen Allerlei, der Auftritt des Kirchenchores von Patrick Brugger, Luzia und das Seniorenteam um Luzia Beck sowie Wolfgang Rieger und Achim Baumeister alias „Hannes und der Bürgermeister“ nicht fehlen.