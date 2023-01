Ettenkircher Bürger spenden so viel wie nie zuvor

Die Ettenkircher Sternsingerinnen und Sternsinger im Alter von sieben bis 15 Jahren der Pfarrgemeinde St. Petrus und Paulus haben rund 8300 Euro gesammelt. Das sind knapp 500 Euro mehr als bei der letzten Sammlung vor der Pandemie im Januar 2020 und über tausend Euro mehr als in den vergangenen beiden Coronajahren. Dies ist ein neuer Spendenrekord. Insgesamt 42 kleine Könige waren am 6. Januar mit ihren zehn jugendlichen Begleitern in den 20 Weilern rund um Ettenkirch unterwegs (Foto: Sternsinger). Auch die Anzahl der Kinder, die bei der diesjährigen Aktion mitgemacht haben, ist ein Rekord. Es mussten fünf neue Sternsingergewänder genäht werden, damit alle Kinder die sich zur Aktion angemeldet hatten auch mitmachen konnten. Mit den diesjährigen Spenden unterstützen die Ettenkicher zu gleichen Teilen das Kindermissionswerk und die Mitbrüder von Pater Hans Winkler, der aus Ettenkirch stammt, für deren Arbeit für benachteiligte Kinder in Argentinien.