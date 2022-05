ESV Friedrichshafen ist wieder erstklassig

Die Eisstockschützen des ESV Friedrichshafen sind in die 1. Bundesliga aufgestiegen. Bei den Aufstiegsspielen in Bad Friedrichshall am vergangenen Samstag genügte ihnen dafür ein vierter Platz hinter dem SC Bischweier, TV Ebhausen und ESC Glashütte.

Unentschieden gegen den Gesamtsieger

Gleich im ersten Spiel fegten die Spieler des ESV Friedrichshafen, Dietmar Bucher, Karl und Christian Breyer, Wolfgang Helfen und Marc Landsgesell, den ESC Langenargen II mit 27:9 vom Platz. Einen weiterer hoher Sieg gelang dem ESV mit einem 31:5-Erfolg gegen den VfL Munderkingen im dritten Spiel. Nachdem der ESV zuvor gegen die Aalener EF mit 10:16 verlor und auch noch die Spiele gegen Ebhausen und Glashütte nicht gewonnen wurden, schien das erklärte Ziel des Wiederaufstiegs ins Wanken gekommen zu sein. Eine Steigerung war nun laut ESV-Mitteilung notwendig, und diese gab es auch. Friedrichshafen erkämpfte sich gegen den Sieger SC Bischweier mit dem letzten Schuss ein Unentschieden. Gegen den SV Wört gewann der ESV klar mit 20:8 und sicherte mit einem Zähler gegen Ebhausen 2 und einem Gesamtpunktestand von 8:8 den Wiederaufstieg.