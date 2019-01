Anlässlich seines Neujahrsbrunchs hat der Tennisverein der Eisenbahner in Friedrichshafen seinen 40. Geburtstag im vereinseigenen Clubheim auf dem Gelände im Seewald gefeiert. Laut Vereinsbericht war der traditionelle Neujahrsbrunch, der seit Jahren am Dreikönigstag veranstaltet wird, ein geeigneter Termin, um die Mitglieder der ersten Stunde bei der Vereinsgründung am 3. April 1978 zu würdigen und zu ehren. Vereinsvorsitzender Thomas Welser begrüßte dazu die zahlreichen Gäste.

Die Gründungsmitglieder waren Genoveva und Hans Beer, Helmut Oeltjenbruns, Wolfgang Spitzer und Kurt Müller. Schon am 11. April erfolgte bereits der Eintrag ins Vereinsregister beim Amtsgericht in Tettnang. Als erste Mitglieder traten Helmut Laux mit seiner Tochter Petra Laux-Stumpp damals zeitnah dem Verein bei. Auch diese beiden quasi Gründungsmitglieder wurden geehrt.

ESV-Sportwart Philipp Thies berichtete in seiner umfangreichen Laudatio von früheren Zeiten im Verein – beginnend von der Aufbauphase, in welcher zunächst ein Tennisplatz und ein Jahr später der zweite Platz jeweils in Eigenregie angelegt wurden.

Vereinsheim im Aufbau

Ein weiterer Schwerpunkt der Vereinstätigkeiten war Mitte der 1980er Jahre der umfangreiche Umbau und Ausbau des ehemaligen Bahnwärterhäuschens in das heutige Vereinsheim. Nach Abschluss dieser Arbeiten wuchs der eher familiär geprägte Verein kontinuierlich.

Was folgte, war die nächste Bauphase mit der Errichtung des dritten Tennisplatzes auf dem Vereinsgelände. Großes Engagement, viele ehrenamtliche Stunden wurden damals von zahlreichen Mitgliedern geleistet.

Gründungsmitglied Hans Beer fungierte von Beginn an als Platzwart und übte dieses Amt nahezu vier Jahrzehnte absolut zuverlässig, mit großer Perfektion und Sachkenntnis aus. Aufgrund seiner langjährigen Verdienste wurde er, nach einstimmigem Beschluss des Abteilungsausschusses von Welser zum Ehrenmitglied ernannt. Wolfang Spitzer, der ebenfalls bei der Vereinsgründung Pate stand, fungiert seit über zwei Jahrzehnten als Kassenwart und stellvertretender Vorsitzender des Ressorts Finanzen/Vereinsheimverwaltung.

In seine Ära fiel in den vergangenen acht Jahren unter anderem der Erwerb der kompletten Liegenschaft des Vereins von der Bundeseisenbahner-Vermögensverwaltung, der Anfang 2012 vollzogen wurde. Vor Kurzem wurde der Kredit für diesen Kauf mit der Schlussrate Ende 2018 getilgt. Die Finanzen des Vereins standen stets auf sehr soliden Beinen, sämtliche Instandhaltungen wurden aus eigenen Mitteln erwirtschaftet und planmäßig eingesetzt.

Vorsitzender Thomas Welser und Philipp Thies nahmen anschließend gemeinsam die Ehrungen der verdienten Mitglieder vor, die sich über eine schöne Urkunde und jeweils einen Gutschein sehr freuten. Danach wurde das Buffet eröffnet und in geselliger fröhlicher Runde an das eine oder andere Schmankerl aus dem Vereinsleben gesprochen. Doch wurden auch die aktuelle Entwicklung und Kenntnisstand rund um die Erweiterungspläne der Firma Liebherr intensiv erörtert und diskutiert.