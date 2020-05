Essensspenden für Klinikmitarbeiter: Thai-Curry ist Favorit

Das Friedrichshafener Unternehmen Followfood Gmbh hat den Mitarbeitern im Klinikum Friedrichshafen Mahlzeiten sowie eine Kühltruhe für die Cafeteria gespendet. So soll eine Verpflegung der Belegschaft des Medizin Campus Bodensee (MCB) rund um die Uhr sichergestellt sein, heißt es in einer Mitteilung.

Mehr als 2000 vegane Bio-Fertiggerichte und 2000 Thunfisch-Salate seien schon zur Verfügung gestellt worden. „Vor allem das Thai-Curry ist sehr beliebt und auch die Thunfischsalate werden gerne gegessen“, wird Ute Schön, Büroassistenz in der Klinikküche Tettnang, zitiert. Ähnliches lasse sich auch in Friedrichshafen beobachten.

Damit zeige das Unternehmen die große Wertschätzung den Menschen gegenüber, die tagtäglich kranken, alten oder hilfsbedürftigen Menschen helfen, so Geschäftsführer Jürgen Knoll.

Nach der Krise werde eine Debatte darüber benötigt, welche Arbeits- und Entlohnungsbedingungen in der Gesellschaft in Sozialberufen gewollt wird. Jetzt in der Krise sei die Wertschätzung groß.

Die Followfood GmbH aus Friedrichshafen produziert und vertreibt mit den Marken „followfish“ und „followfood“ laut Mitteilung ausgezeichnete und nachhaltige Lebensmittel. Geprägt sei das Unternehmen durch den Grundgedanken durch einen online abrufbaren Tracking-Code auf jeder Verpackung alle Lieferanten und Beschaffungswege der Produkte und ihrer Bio-Zutaten transparent zu machen.