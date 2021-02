Auch wenn die Fasnet dieses Jahr für die Narren ausfiel, hielten die Esch-Dämonen an der jährlichen Fasnetsspende fest und unterstützen die wertvolle Arbeit der Tafel Friedrichshafen. Seit zwei Jahren befinden sich die Räumlichkeiten der Tafel in der Keplerstraße. Im dortigen Ladengeschäft haben Kunden mit geringem Einkommen oder in sozialer und finanzieller Notlage die Möglichkeit, Lebensmittel und Waren mit einem Berechtigungsschein zu günstigen Preisen einzukaufen und so auch mit geringen finanziellen Mitteln, ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. „Das Warenangebot der Tafel wird aus Spendengeldern finanziert oder durch Lebensmittelspenden regionaler Landwirte und Händler und dem Einsatz Ehrenamtlicher ermöglicht“, berichtet Dieter Stauber, Vorsitzender der Tafel. Umso wichtiger sei jede Unterstützung durch Spendengelder. Unter dem Leitsatz „Fasnet im Herzen“ wurde am Gumpigen Donnerstag ein Betrag von 333 Euro persönlich durch die 2. Vorsitzende des Narrenvereins, Jennifer Goldberg, an Dieter Stauber überreicht, wie die Zunft in einer Mitteilung schreibt.