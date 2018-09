Bei Olivia Bucher stehen normalerweise ihre Kunden. Dieser Tage stand die Friseurmeisterin im Rampenlicht: bei Filmaufnahmen für die SWR-Landesschau.

„Der Beitrag läuft in der Rubrik ‚persönlich‘ in der SWR Landesschau“, erklärte Redakteurin Verena Katschker vom SWR-Studio Friedrichshafen bei den Dreharbeiten am Donnerstag. Aufmerksam geworden war sie übrigens über einen Zeitungsartikel in der Schwäbischen Zeitung auf die 33-jährige Häflerin. Dabei ging es um Haarspenden, die Olivia Bucher entgegennimmt, um sie für Kinderperücken für krebskranke Mädchen und Jungen zu spenden. Wie im Film zu sehen sein wird, hat sich kurz vor Drehbeginn ein junger Mann gemeldet, der sich für den guten Zweck von seiner Langhaarfrisur getrennt hat. Reporterin Verena Katschker, ein Kameramann und ein Tontechniker haben Olivia Bucher an zwei Tagen insgesamt acht Stunden begleitet. Gedreht wurde im Salon Kertu Olivia Bucher in der Eugen-Bolz-Straße, bei Familie Bucher daheim und am See. Verena Katschker hat das Filmmaterial zu einem viereinhalbminütigen Beitrag verarbeitet, in dem die Zuschauer sowohl Berufliches als auch Privates über die erfolgreiche Unternehmerin erfahren. Auch ihren Lieblingsplatz am See hat Olivia, dem SWR-Filmteam gezeigt. So viel sei verraten: Er befindet sich in Langenargen.

Schnell an Kamera gewöhnt

Am Anfang sei es ungewohnt gewesen, dass ständig drei Leute um sie herumstehen und ihr auf die Finger schauen. „Aber daran habe ich mich schnell gewöhnt“, berichtet Olivia Bucher über die Dreharbeiten. Ihr Fazit: „Es war eine tolle Erfahrung und ich bin schon auf den Beitrag gespannt.“

Ein genauer Sendetermin für den Beitrag „Olivia Bucher persönlich“ in der SWR-Landesschau (montags bis freitags von 18.45 bis 19.30 Uhr) steht noch nicht fest, vermutlich wird er in den nächsten Tagen ausgestrahlt.