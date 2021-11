Es lebe die Kalenderwoche

Man sollte meinen, in diesen Zeiten scheiden sich die Geister am Klimawandel, am Tempolimit oder vor allem auch an Corona-Regeln. Aber eigentlich ist es ein ganz anderes Thema, das Menschen in zwei Gruppen spalten kann, wie wir letztens in einer lustigen Runde mit guten Freunden feststellen durften: die Kalenderwoche. Es soll ja Menschen geben, die wirklich jede Woche wissen, welche Kalenderwoche ist.

Geburtstag in Kalenderwoche Eins?

Spoiler: Ich habe Freunde, die dazugehören. Spoiler, die Zweite: Ich muss die aktuelle Kalenderwoche immer – wirklich immer! – googeln und kann nur staunen, dass Leute das aus dem Stand wissen. Aber jetzt haben wir mit unseren Freunden einen perfekten Plan gefunden, wie sich jeder seine ganz eigene Kalenderwoche basteln kann: Wie wäre es denn, wenn eine jede und ein jeder einfach das eigene Geburtsdatum in die Kalenderwoche Eins legen würde? Dann hätte man seinen ganz eigenen Kalenderwochenkalender. Klar, es wäre echt kompliziert, wenn ich künftig sagen würde: Es ist die 1664. Kalenderwoche und bei jemand anderem wäre es bereits die 2000., aber seien wir doch mal ehrlich: Die Verwirrung wäre dann wenigstens ganz fair auf alle verteilt.