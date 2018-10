Es kracht in Ailingen

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 8000 Euro hat sich am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr an der Einmündung Sambethstraße/Hauptstraße ereignet. Eine 25-Jährige wollte in ihrem Audi von der Sambethstraße nach links in die Hauptstraße einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines 40-jährigen Kia-Fahrers, der auf der Hauptstraße aus Richtung Oberteuringen kam. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision weiterhin fahrbereit, teilt die Polizei mit.