Es ist wirklich wahr: Über 14 Stunden Fahrt, sieben Umstiege und dann – eine Minute zu früh am Ziel. Hier die ganze Geschichte

Unpünktlich, unfreundlich, unübersichtlich – über die Bahn zu lästern gehört ja an den meisten Orten in Deutschland zum guten Ton. Nicht ganz und gar unberechtigt, wie jeder bestätigen wird, der ab und zu zusteigt. Aber: Die können auch anders.

Montag, Abfahrt 6 Uhr morgens mit einer Fähre auf einer Nordseeinsel. Geplante Ankunft in Friedrichshafen: 20.22 Uhr. Sieben Umstiege, Schienenersatzverkehr zwischen Aulendorf und Ravensburg inklusive. Und was soll ich sagen: Um 20.21 Uhr stand der Zug im Stadtbahnhof. Und samt und sonders alle Zugbegleiter und Servicemitarbeiter waren ausnehmend freundlich und kompetent. Und erst die Innen....

Ok, mit 35 Minuten in Niebüll, 40 Minuten in Hamburg und 50 Minuten in Frankfurt waren die Umsteigezeiten nicht gerade wagemutig geplant. Aber in Ulm – dem Nadelöhr der Bahnfahrer in Oberschwaben – standen nur fünf auf dem Zettel. Und was war? Nix. Hat geklappt. Problemlos. Als ob die Bahn nicht die Bahn wäre...

Bevor ich jetzt aber ein Angebot von der PR-Abteilung der Bahn bekomme, könnte ich von der Hinfahrt erzählen. Aber diese Geschichte haben sie bestimmt schon ganz oft an ganz vielen Orten in Deutschland gehört.