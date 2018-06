In der Reutlinger Stadthalle hat UBF-Supermittelgewichts-Europameister Anatoli Muratov mit dem Sieg gegen den Ungarn Norbert Szekeres seinen 14. Sieg im 16. Profikampf gefeiert, am vergangenen Sonntag stellte sich der 28-Jährige bei der zehnten Auflage des 3-Länder-Marathons der Herausforderung Halbmarathon. Was der ehemalige Faustkämpfer des VfB und des Boxteams Langenargen „im Laufe“ seiner zweiten Leidenschaft durchlebte, was er in Zukunft besser machen will, verriet er SZ-Mitarbeiter Jochen Dedeleit.

1.31:58 Stunden und Platz 25 in der Herrenklasse, insgesamt Rang 178. Sind Sie damit zufrieden?

Ich hatte mir eine Zeit um 1:40 bis 1:45 vorgenommen. Beim Laufen habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass ich im falschen Block gestartet bin, weil ich ein höheres Grundtempo hatte. Ich musste ziemlich viele Läufer überholen, was mich doch etwas Zeit gekostet hat. Aber ohne mich richtig vorbereitet zu haben, da mein Kampf natürlich oberste Priorität hatte, kann ich wohl mit der Zeit zufrieden sein. Nächstes Jahr versuche ich schneller zu sein (lacht).

Mit was hatten Sie noch zu kämpfen?

Ich war längere Zeit auf keiner langen Distanz unterwegs, weil ich meinen Schwerpunkt auf Intervallläufe setze. Ich wusste also nicht wirklich, wie schnell ich laufen kann. Aber ich habe mich schnell wohlgefühlt, die Stimmung beim Start war schon genial, wir haben uns bei einer coolen Musik zusammen warm gemacht. Die ersten 15 Kilometer waren gut zu laufen, ich habe keine Müdigkeit gespürt. Aber ab Kilometer 15, 16 musste ich kämpfen, dass ich mein Tempo halten kann. Auch muss ich mir beim nächsten Mal Tipps holen, welche Socken ich anziehe und wie ich zwischendurch am besten Energie auflade.

Was ist der große Unterschied zu Ihrer ersten Leidenschaft?

Beim Boxen geht es aktiver zur Sache, körperlich gesehen. Man braucht einfach den ganzen Körper. Und die Psyche muss stimmen. Beim Laufen natürlich auch, aber du boxt ja gegen jemanden und beide Seiten versuchen zu gewinnen. Beim Laufen ist es ein Kampf gegen sich selbst. Und seinen inneren Schweinehund. Ja, das Gefühl hatte ich.

Und wie geht es Ihnen jetzt? Und wollen Sie auch einmal einen Marathon in Angriff nehmen?

Ich fühle mich müde (lacht), und die Knochen und Sehnen tun etwas weh. Aber ich bin auch glücklich, es geschafft zu haben. Und einen Marathon laufe ich auf jeden Fall noch, weil der schon lange auf meiner Wunschliste steht.