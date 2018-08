Die Bühne steht, Verpflegungsstände sind ebenfalls bereits aufgebaut: Mit Limp Bizkit und Dog eat Dog startet am Samstag das erste Open-Air-Festival am Graf-Zeppelin-Haus.

Einlass ist ab 18 Uhr, los geht’s gegen 19.30 Uhr. Wer dabei sein will und noch kein Ticket hat, sollte frühzeitig die Abendkasse im GZH ansteuern, denn es gibt nur noch wenige Restkarten. Deutlich mehr sind noch für den Auftritt von Dieter Thomas Kuhn zu haben, der mit seiner Band am Sonntag gegen 19.45 Uhr loslegen wird. Die Tiefgarage im GZH öffnet an beiden Tagen erst um 17 Uhr, damit alle rund 450 Stellplätze für Konzertbesucher zur Verfügung stehen. Wer Schlangestehen auf dem Weg zur Einfahrt vermeiden will, reist am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder per Fahrrad an.