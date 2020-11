Wegen der aktuellen Corona-Beschränkungen ist es derzeit nicht möglich, dass im Spielehaus Kinder vor Ort betreut werden. Damit zuhause keine Langeweile aufkommt, packt das Team des Spielehauses wieder Bastel- und Spieleboxen mit einem kreativen Memory-Spiel und Material, mit dem Körbe aus Peddigrohr gebastelt werden können.

„Nach dem großen Erfolg und der hohen Nachfrage nach Bastelboxen im Frühjahr haben wir uns entschlossen, Kinder, Eltern und Großeltern auch im November wieder mit kreativen Aktionen zu unterstützen“, so Margret Beck, Leiterin des Spielehauses in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Bastelbox enthält Peddigrohr (ein Produkt aus dem Stamm von Rattanpalmen oder anderer Palmen) und einen Flechtanfang zum Flechten von Körben. In der Spielebox sind Materialien für ein fantasievolles Memory. „Erst gestalten und dann spielen, ist unsere Devise“, so Margret Beck. Damit Eltern und Kinder wissen, wie es geht, klärt ein Video und Schritt-für-Schritt-Anleitungen auf Instagram: instagram.com/spielehaus_spielbus auf.

Die Boxen können nach vorheriger Anmeldung beim Spielehaus am Donnerstag, 12. November, von 10 bis 16.30 Uhr vor dem Spielehaus abgeholt werden. Dazu vergeben die Spielehaus-Mitarbeiter Termine.

Bei der Abholung gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregelungen und eine Alltagsmaske ist Pflicht.