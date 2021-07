Es gibt weiter offene Impfangebote in Friedrichshafen und Überlingen

Das Kreisimpfzentrum (KIZ) in der Messe Friedrichshafen und die mobilen Impfteams (MIT) des Bodenseekreises bieten im Rahmen der Landesinitiative #dranbleibenBW weitere Aktionen für eine Corona-Schutzimpfung ohne Terminvereinbarung in Friedrichshafen und Überlingen an.

Impfinteressierte ab 18 Jahren können sich am Freitag, 30. Juli, von 15 Uhr bis 20 Uhr im KIZ Friedrichshafen mit den Impfstoffen von Astrazeneca, Moderna, Johnson&Johnson und mit Biontech alle ab zwölf Jahren impfen lassen.

Erstmals gibt es auch ein Aktionswochenende für Zwölf- bis 17-Jährige ohne Terminvereinbarung mit dem Impfstoff Biontech am Samstag, 31. Juli, und am Sonntag, 1. August, jeweils von 8 bis 13 Uhr im KIZ in der Messe Friedrichshafen.

Wieder angeboten werden Impfaktionen mit dem Impfstoff des Herstellers Johnson&Johnson für Impfinteressierte ab 18 Jahren auf den Märkten in Friedrichshafen und Überlingen.

Außerdem kam man sich am Freitag, 30. Juli, während des Wochenmarkts in Friedrichshafen und am Samstag, 31. Juli, während des Schlemmermarkts jeweils von 8 bis 16 Uhr am Adenauerplatz/Buchhornplatz informieren und an der Eugen-Bolz-Straße 10 impfen lassen.

In Überlingen wird am Samstag, 31. Juli, während des Bauern- und Wochenmarkts in der Münsterstraße 15 bis 17 von 8 bis 16:00 Uhr geimpft.