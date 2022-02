Es gibt sie wieder, die soziale Kontrolle am Fenster

Knut, unser seit Donnerstag ein Jahr alter Labmaraner, hat ein neues Hobby. Wir wissen nicht ganz, ob das mit seinem Geburtstag zusammenhängt oder nur an seinem exorbitanten Wachstum. Der Kleine wird immer größer. Mittlerweile hinterlässt er an beinahe jeder Ecke ein paar Tröpfchen – er markiert, sagt man. Noch hat er Probleme, dabei das Gleichgewicht zu halten, aber das wird werden. Das ist ja auch normal, solange er das nicht im Haus tut.

Dort hat er indes ein anderes Hobby gefunden. Er beobachtet die Nachbarschaft. Was früher Gang und Gäbe war, irgendjemand hat immer im Fenster gehangen, übernimmt Knut mit Begeisterung. Das nennt man soziale Kontrolle. Wann imm er es still ist im Haus und KNut nicht gerade auf seiner Decke schläft, steht er am Fenster. Welche Folgen das aber hat, ist noch unklar. Bisher hat er nichts von dem, was er gesehen hat, auch verraten.