Es gibt noch freie Plätze bei der Flottensternfahrt

Nach zwei Jahren Pause startet am Samstag, 30. April, wieder die Internationale Flottensternfahrt der Vereinigten Schifffahrtsunternehmen für den Bodensee und Rhein (VSU).

Mit dieser wird traditionell zu Saisonbeginn die länderübergreifende Freundschaft am und auf dem See gefeiert, heißt es in einer Pressemitteilung. In der 49. Auflage der Veranstaltung ist Lindau das Ziel der Schiffe aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als Höhepunkt des Tages werden die Schiffe aufeinander zufahren und einen Stern formen. Für die Schiffe ab Friedrichshafen und Lindau sind noch Plätze frei. Die Tickets kosten je 37 Euro (Kinder 22 Euro) und sind über den Webshop der BSB erhältlich unter www.bsb.de