Es gibt neue Impfangebote

Das Impfangebot in Friedrichshafen wächst: Die Stadt organisiert gemeinsam mit der Urologischen Gemeinschaftspraxis beim Medizinischen Versorgungszentrum am Klinikum Friedrichshafen und den Johannitern Impftermine mit vorheriger Online-Anmeldung.

Geimpft wird in der Urologischen Gemeinschaftspraxis am Mittwoch, 15. Dezember, 15 bis 18 Uhr, am Freitag, 17. Dezember, 14 bis 17.30 Uhr und Samstag, 18. Dezember, 8.45 bis 11 Uhr. Es werden Erst- oder Zweitimpfungen sowie Auffrischungsimpfungen, sogenannte Booster-Impfungen, mit dem Impfstoff Moderna angeboten.

Impfungen mit Moderna sind nur möglich, wenn die zu impfende Person mindestens 30 Jahre alt ist. Termine für Erstimpfungen mit Moderna sind ohne weitere Voraussetzungen möglich. Bei Zweit-Impfungen und Booster-Impfungen sowie bei Genesenen müssen die zeitlichen Abstände beachtet werden.

Eine Erst-Impfung mit dem Impfstoff Johnson & Johnson muss mindestens vier Wochen zurückliegen. Wer an Corona erkrankt und einen entsprechenden Genesenen-Nachweis hat, sollte sich in der Regel sechs Monate nach Ende der Symptome oder der Diagnose impfen lassen – der Abstand gilt auch, wenn vor der Infektion bereits eine erste Impfung erfolgt ist. Ebenfalls sechs Monate warten sollten alle, die nach einer Infektion bereits eine Impfung bekommen haben und nun eine Auffrischungsimpfung benötigen.

Wer bereits zwei Impfungen mit den Impfstoffen Astra Zeneca, Biontech oder Moderna bekommen hat und die zweite Impfung vor mindestens fünf Monaten hatte, kann einen Termin für eine Auffrischungsimpfung buchen.

Ohne Terminbuchung sind keine Impfungen möglich. Die Stadt und die Urologische Gemeinschaftspraxis weisen darauf hin, dass vorab keine telefonische Beratung möglich ist.

Zum Impftermin müssen folgende Unterlagen mitgebracht werden: Terminbestätigung (ausgedruckt oder digital), Impfpass (falls vorhanden) bzw. Nachweis der bisherigen Corona-Impfungen, Genesenen-Nachweis, Ausweis oder Pass sowie Krankenversichertenkarte (falls vorhanden). Der Zutritt zum MVZ und zur Urologischen Gemeinschaftspraxis ist nur mit FFP2-Maske erlaubt. Diese Hinweise sowie Hinweise zu Parkmöglichkeiten und zum öffentlichen Nahverkehr sind auch in der Terminbestätigung, die nach der Online-Buchung per E-Mail erfolgt, zu finden. Bei der Terminbuchung sollte man daher unbedingt auf die korrekte Schreibweise der E-Mail-Adresse achten.

Für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen stehen am Mittwoch, 15. Dezember, 15 bis 18 Uhr, 200 Impfdosen zur Verfügung. Am Freitag, 17. Dezember, 14 bis 17.30 Uhr können ebenfalls 200 Impfdosen verimpft werden, am Samstag, 18. Dezember, 8.45 bis 11 Uhr sind 120 Impfungen geplant.