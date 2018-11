„Lust auf Europa? Fakten, Sorgen, Chancen“ lautet der Titel eines langen Abends am Freitag, 23. November, von 18.30 bis 21.30 Uhr in der VHS Friedrichshafen, Charlottenstraße 12/2. Die Absicht ist klar: Es geht um Wissen über Europa und die EU-Stimmung für Europa.

An diesem Abend werde authentisch und kurzweilig über diesen Staatenbund gesprochen, der zumindest in Mitteleuropa seit mehr als 70 Jahren Frieden und Wohlstand gebracht hat, heißt es in der Pressemitteilung. Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung steht ein Gespräch mit den beiden Abgeordneten des Europaparlamentes Maria Heubuch und Norbert Lins. Moderiert wird das Gespräch von Simon Blümcke, Erster Bürgermeister aus Ravensburg und Vorsitzender der Europa-Union Baden-Württemberg. Berichtet wird vom parlamentarischen Alltag, von den Begegnungen mit Abgeordneten anderer Länder, von dem Gefühl, Europäer zu sein. Zum Auftakt erläutert Ernst Burgbacher, Parlamentarischer Staatssekretär a.D. seine These: „Europa ist unsere Zukunft - wir haben keine andere“.

Schließlich kommen junge Menschen auf dem Podium zu Wort: Schüler des Karl-Maybach-Gymnasiums Friedrichshafen bereiten einen Beitrag vor, der ihre Sicht auf Europa farbreich illustriert. Für „Zwischentöne“ sorgt Florian Loebermann mit seinem Saxophon. Abschließend steht das Gespräch im Foyer im Vordergrund - begleitet von einem Gläschen Wein und kleinen Köstlichkeiten europäischer Provenienz - alles ist im Eintrittpreis enthalten.