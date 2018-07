Es geht los: SZ präsentiert den Deutschen Meister

Diesen Termin sollten sich alle Volleyballfans in und um Friedrichshafen unbedingt im Kalender eintragen: In Kooperation mit dem Medienpartner Schwäbische Zeitung stellt der VfB Friedrichshafen am Dienstag, 27. September, im Häfler Dornier-Museum seine Mannschaft für die anstehende Saison 2011/2012 vor. Los geht es um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Ein außergewöhnliches Team verlangt nach einem außergewöhnlichen Ort. Wenn die Häfler Volleyballer ihren Kader für die neue Spielzeit vorstellen, werden sich Spieler, Trainer, Fans, Partner und Sponsoren zwischen historischen Flugzeugen und vielen Einblicken in die Geschichte wiederfinden. Die offizielle Teampräsentation des VfB Friedrichshafen findet in Kooperation mit dem VfB-Medienpartner Schwäbische Zeitung statt.

Neuland wird betreten

Damit betreten die VfB-Verantwortlichen Neuland. Denn in einem Museum war der Deutsche Meister noch nie zu Gast, um die neue Saison feierlich zu eröffnen. „Die Vorstellung unserer Mannschaft ist eine schöne Tradition“, sagt Jürgen Hauke, Geschäftsführer der VfB Friedrichshafen Volleyball GmbH, und fügt hinzu: „Dieses Mal haben wir mit dem Dornier-Museum eine Location gefunden, die für eine solche Veranstaltung hervorragend geeignet ist. Man darf gespannt sein und sich darauf freuen.“

Zu viel wollen Hauke und seine Mitstreiter im Vorfeld jedoch nicht verraten. Soviel aber ist sicher: Im Mittelpunkt stehen die Profis, die in Champions League, Bundesliga und DVV-Pokal um Punkte, Sätze und Siege kämpfen sollen. Joao José, Thilo Späth, Nikola Rosic, Matthew Denmark, Milos Vemic, Oliver Venno, Juraj Zatko, Marcus Böhme sowie die sechs Neuverpflichtungen Thomas Jarmoc, Cory Riecks, Bas van Bemmelen, Nikola Jovovic, Zoran Jovanovic und natürlich Idi werden sich von Anfang an unter die Fans mischen. „Unsere Spieler sind Idole“, so Hauke, „und Stars zum Anfassen“. Nicht nur die Profis erleben an diesem Abend ihren ersten offiziellen Auftritt. Die gesamte Häfler Volleyballfamilie – von den Volley YoungStars und den zahlreichen Nachwuchsmannschaften bis hin zu den Männer- und Frauenteams – stellt sich vor. Erstmals gibt es zudem zwei Auszeichnungen, mit denen die herausragenden Akteure der vergangenen Spielzeit aus dem Amateurbereich prämiert werden.

Der Eintritt zur Teampräsentation ist wie immer frei. Da am Dorniermuseum nur begrenzte Parkkapazitäten vorhanden sind, wird ein Bus-Shuttleservicevon der ZF Arena angeboten. „Es wird ein Abend, den man im Dornier-Museum gemeinsam mit unserem neuen Team in einzigartiger Atmosphäre genießen kann“, freut sich Hauke. „Ein ganz besonderer Dank gilt heute schon unserem Medienpartner Schwäbische Zeitung, der diese Veranstaltung hervorragend begleitet." (cku)