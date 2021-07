Es blüht und wächst wieder!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit dem Einweihungsfest vergangene Woche konnte fast jeden Tag etwas geerntet werden. Heute sind es 4 große Zucchini, die Bleart stolz allen zeigt, die ihm im Schulhaus begegnen. Doch auch Kartoffeln, Tomaten, Auberginen, Kürbisse und sogar eine Wassermelone wachsen in der „kleinen grünen Oase“.

Dabei stand bis Januar dieses Jahres noch ein Gerüst auf der Fläche, die jetzt so leidenschaftlich von den jungen Gärtnerinnen und Gärtnern beackert wird.

Dass es großer körperlicher Anstrengung bedarf, um in so kurzer Zeit einen ganzen Garten aufzubauen und zu bepflanzen, stellten die Jugendlichen in Erzählungen über ihre Arbeit dar. Sie erwähnten dabei auch, wie dankbar sie für die Unterstützung der Gärtnerei Friedrich sind, die den Klassen beratend zur Seite gestanden und einen Großteil der Erstbepflanzung gespendet hat.

Der Höhepunkt der Einweihungsfeier war sicherlich für die meisten Anwesenden das Durchtrennen eines roten Bandes durch Steffen Rooschüz, dem Schulleiter der Merianschule. Doch auch das gemütliche Pizzabacken und gemeinsame Genießen selbstgemachter Leckereien trug dazu bei, dass dieses kleine Fest zur Wertschätzung der bisher geleisteten Arbeit beitrug und das Gemeinschaftsgefühl der Schülerinnen und Schüler stärkte. Pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum der Schule konnte so der Grundstein für viele Projekte in den Bereichen gesunde Ernährung, ökologische Landwirtschaft, regionale und saisonale Verfügbarkeit von Lebensmitteln, sowie der Berufsorientierung gelegt werden.