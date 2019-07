Es bleibt unausgesprochen

Einige Besucher des Altstadtfestes in Bad Waldsee mussten nach dem Schlag auf den Boxball am Boxautomaten das Krankenhaus aufsuchen. Diese Nachricht im Zuge der Nachberichterstattung des Altstadt- und Seenachtfestes hat für viel Irritation in Bad Waldsee gesorgt. Die „Schwäbische Zeitung“ hat den Selbstversuch am „Boxer“ gewagt.

50 Cent einwerfen und Start drücken. Der Boxball fährt langsam nach unten. Zielen. Mit der Faust mittig schlagen – und der Ball fährt blitzschnell zurück in den Automaten.