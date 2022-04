Erzfeind Ampel: Hilfe, die Lichtsignalanlage mobbt mich!

Ich habe einen äußerst kurzen Weg zur Arbeit. Nur schnell zu Fuß aus der Nordstadt durch die Unterführung Richtung Innenstadt, dann ist unsere Redaktion in der Schanzstraße schon fast um die Ecke. Das finde ich toll.

Allerdings gibt es ein Detail an dieser Strecke, das mir den Arbeitsweg regelmäßig zur Tortur macht: Ich habe wirklich das Gefühl, die Fußgängerampel, an der die Metzstraße in die Friedrichstraße übergeht, will mich mobben. Egal zu welcher Zeit, egal bei welchem Wetter, egal in welche Richtung – jedes Mal springt das Lichtsignal bevor ich queren kann auf Rot.

Hämisch schaltet die Ampel auf Rot

Meist läuft es so: Ich sehe von Weitem, dass die Ampel noch grün ist und beschleunige freudig meine Schritte. „Das schaff’ ich noch locker“, denke ich dann. Nur um kurze Zeit später wieder am hämischen Umschalten der Ampel zu scheitern.

Wer die Stelle kennt, weiß dass man dann eine gefühlte Ewigkeit warten muss. Regelmäßig beobachte ich dort Menschen, die eine Bewegung machen, die einem ungeduldigen Hufenscharren nicht unähnlich ist. Absolut verständlich, finde ich.