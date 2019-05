Ein Erwachsener soll am Samstag im Bereich des Hafenbahnhofs Minderjährigen Alkohol gegeben haben. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ein 13-jähriges Mädchen teilte den Beamten am Dienstagabend auf dem Revier mit, dass sie sich am Samstag mit einer Gruppe etwa gleichaltriger Freundinnen im Bereich des Hafenbahnhofs getroffen habe. In der Nähe seien sie gemeinsam mit dem Erziehungsberechtigten eines der Mädchen in einen Lebensmittelladen gegangen. Der Mann habe eine Flasche Wodka und eine Packung mit kleinen Schnapsfläschchen gekauft und diese an die minderjährigen Mädchen übergeben. Anschließend habe er ihnen noch mehr Alkohol ausgehändigt, den er bereits zuvor in einem anderen Geschäft gekauft hatte. Nach dem Konsum des Alkohols sei der 13-Jährigen übel geworden und sie habe sich nicht mehr auf den Beinen halten können. Sie habe sich auf eine Treppe gesetzt und sich nach eigenen Angaben mehrfach erbrechen müssen. Schließlich sei die 13-Jährige von ihren Eltern abgeholt und nach Hause gebracht worden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.