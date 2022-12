Für mehr als 500 Millionen Euro: So soll die Bodenseegürtelbahn fit gemacht werden

Die Bodenseegürtelbahn zwischen Friedrichshafen und Radolfzell soll in den kommenden Jahren ausgebaut und elektrifiziert werden. Damit entsteht ein wichtiger Lückenschluss für einen leistungsfähigeren Bahnbetrieb zwischen der Hochrheinbahn und der Südbahn. Um die nächsten Schritte abzustimmen, traf sich erstmals in Stuttgart im Verkehrsministerium unter Leitung von Amtschef Berthold Frieß der Steuerungs- und Lenkungskreis Bodenseegürtelbahn.

An dem Treffen nahmen die Landräte des Bodenseekreises, Lothar Wölfle, und des Kreises Konstanz, Zeno Danner, der Bevollmächtigte der Deutschen Bahn für Baden-Württemberg, Thorsten Krenz, sowie der Verbandsdirektor des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben, Dr. Wolfgang Heine, teil.

Voraussetzung für Verbesserung

Die Teilnehmer des Lenkungskreises waren sich einig, dass Ausbau und Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn die Voraussetzung dafür ist, um ein deutlich verbessertes Angebot im klimaschonenden regionalen Schienenverkehr zu ermöglichen. Daraus entsteht auch ein großer Nutzen für die gesamte Bodenseeregion und eine deutliche Entlastung des Straßennetzes. Deshalb wollen alle Partner dieses ambitionierte Vorhaben gemeinsam weiter vorantreiben.

Es bestand Einigkeit, dass nur die Vorzugsvariante zu einem verbesserten und zuverlässigen Angebot führen kann. Gleichzeitig stellen die Kostensteigerungen einen enormen Kraftakt und eine gewaltige Herausforderung dar. Das Land, die kommunale Seite und die Deutsche Bahn stehen im konstruktiven Austausch über die Finanzierung des Gesamtprojekts. Die Kosten liegen nach jüngsten Berechnungen der DB bei ca. 590 Millionen Euro.

Erhebliche Kostensteigerungen

Nach Schätzungen aus dem Jahr 2019 lagen die erwarteten Kosten noch bei 350 Millionen Euro. Die DB Netz AG begründet die Kostensteigerung mit zusätzlich erforderlichen Leistungen, die sich im Zuge der Vorplanung ergeben haben. Dazu gehören unter anderem der Ausbau des Brandbühltunnels und weitere benötigte zweigleisige Abschnitte. Hinzu kommen die derzeitigen Marktpreisentwicklungen. Im Lenkungskreis wurde übereinstimmend festgestellt, dass die Suche nach machbaren Finanzierungswegen noch nicht abgeschlossen ist.

Ein guter Tag

Martin Hahn (MdL, Grüne) kommentierte das Treffen des Lenkungskreises ebenfalls. „Ich bin sehr froh, dass die Beteiligten Bodenseekreis, Kreis Konstanz, Regionalverbände und Landesministerium am gemeinsamen Ziel Ausbau der Bodenseegürtelbahn in der Vorzugsvariante festhalten.“ Das sei ein guter Tag und ein wichtiges Signal für eine zukunftsfähige Mobilität in der Region und wichtig für die Wirtschaft, Tourismus „und vor allem für uns, die hier leben. Die Mobilität ist unsere größte Schwäche bei der Erreichung unserer Klimaschutzziele. Dafür ist die Bodenseegürtelbahn ein Meilenstein aber auch für unsere Anbindung an den Fernverkehr zwingend.“

Berthold Frieß bezeichnet die Herausforderungen für die Umsetzung des Ausbaus und die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn als gewaltig. „Aber mit Blick auf die Bewältigung des Klimaschutzes im Verkehrsbereich und im Interesse der guten Anbindung der Bodenseeregion an die Schiene ist dieses Projekt äußerst wichtig. Das Land wird seinen Beitrag dazu leisten.“

Hürde: Finanzierung

Dem pflichteten die Landräte Wölfle und Danner bei und fügten hinzu: „Wir wissen die konstruktiven Gespräche mit dem Verkehrsministerium sehr zu schätzen. Die höchste Hürde bleibt für uns leider die Finanzierung.“

Baden-Württemberg-DB-Bevollmächtigter Krenz sieht die Bodenseegürtelbahn neben der bereits abgeschlossenen Elektrifizierung der Südbahn und dem anstehenden Ausbau der Hochrheinbahn als ein weiteres entscheidendes Puzzlestück. „So schaffen wir regionale Impulse für umweltfreundlichen Tourismus und noch mehr Verkehrsverlagerung hin zur Schiene.“