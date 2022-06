Erstmalig eigener Nachwuchs geehrt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur ordentlichen Jahreshauptversammlung 2022 trafen sich die Mitglieder des NV Esch-Dämonen. „Leider konnten wir auch 2022 unsere geliebte Fasnet nicht so feiern, wie wir es uns gewünscht hätten.“ zog der 1. Vorsitzende Thomas Sproll Resümee.

Trotz allem ist es dem Verein gelungen, ein wenig Fasnachtsbrauchtum im Rahmen von coronakonformen Fasnetshocks, einer Narrenwanderung im Häs, dem Ausstellen des Häses in der Stadt, Onlinepaketen für Kindergärten und Schulen, einem Malwettbewerb in der Fasnet und dem Besuch des Wilhelm-Konrad-Stift zu pflegen. Schlussendlich konnte mit der Erweckung des Urdämons, der Taufe der Neumitglieder und einem internen Dämonenball sogar noch gemeinsam im kleinen Rahmen die Hauptfasnet begangen werden.

Kurz gab der Vorsitzende Bericht über die Aktivitäten des Vereins im vergangen Vereinsjahr, über Mitgliederzahlen (76 aktive Erwachsene, davon 24 aktive Kinder, 25 passive Mitglieder und 2 aktiven Neumitgliedern für das aktuelle Jahr) und über anstehende Termine. Momentan stehen Häsbasteltermine und besonders die Planung der Fasnet 2023 mit der eigenen Erweckung und Taufe, sowie den Einladungen der befreundeten Zünfte im Fokus.

Kassiererin Juliane Widmann trug ihren Kassenbericht für 2021 vor und gab auch Einblick über die geleistete Spende an den Förderverein der Kinderkrebshilfe in Tübingen über 333 Euro. Der wirtschaftliche Stand des Vereins zeigt sich aktuell als hervorragend. Im Anschluss wurde ihr durch die Kassenprüfer in einem detaillierten Kassenbericht eine einwandfrei geführte Kasse bescheinigt und der Vorstand einstimmig entlastet.

Bei den diesjährigen Wahlen wurden der 1. Vorsitzende Thomas Sproll, Kassiererin Juliane Widmann und Beisitzerin Katharina Nuber nahezu einstimmig von der Mitgliederversammlung im Amt bestätigt. Als Jugendschutzreferent ist zukünftig David Eisele an der Seite von Dorothea Diemer Ansprechpartner.

Im Anschluss ehrten die Vorstände 5 Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft. Besonders stolz konnte erstmalig der Ehrenpin für 11-Jährige Mitgliedschaft gleich an 3 jugendliche Mitglieder, die von Geburt an im Verein sind, ausgegeben werden. Herzlichen Glückwunsch den Geehrten.

Nun freuen sich die Dämonen erst einmal unter neuer alter Vorstandschaft auf gemeinsame Treffen wie Hütte, Stammtisch, Häsbasteln und Vorbereitungen auf die Fasnet 2023.