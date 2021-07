Erstkommunionen in FN-Stadtmitte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kinder feierten an den zwei vergangenen Wochenenden in den Stadtgemeinden St. Petrus Canisius, St. Columban und St. Nikolaus Erstkommunion. Aufgeteilt in sieben Kleingruppen erlebten die Familien festliche Gottesdienste. Vorbereitet und geleitet wurden die Gottesdienste vom Erstkommunionsteam, Gemeindereferentin Barbara Kunz, Pfarrer Herbinger und Vikar de Leon. Im Mittelpunkt stand das Thema, Gott ruft dich! Wie Samuel in der biblischen Geschichte von Gott gerufen wurde, so wurden auch die Kommunionkinder einzeln aufgerufen. Durch Corona musste die Vorbereitung der Kommunionkinder mit ihren Familien auf Videokonferenzen und kleinen Feiern zu Hause umgestellt werden. Die Gesamtleitung der Vorbereitung hatte Gemeindereferentin Barbara Kunz mit Team.