Erstkommunion St. Petrus Canisius

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Acht Kinder feierten in St. Petrus Canisius, mit Dekan Bernd Herbinger, ihre Erstkommunion. „Bei mir bist du groß“, so das Thema des Gottesdienstes. Die Vorbereitung der Erstkommunion fand in Präsenzveranstaltungen und Viedeokonferenzen „Gott bei uns zu Hause!“ statt. Verantwortlich für die Vorbereitung war Gemeindereferentin Barbara Kunz mit Team. Foto: Karlotta Hassler