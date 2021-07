Erstklässler im Hasenklee-Glück

Obwohl das Seehasenfest auch in diesem Jahr ausfällt, haben Seehas, Oberbürgermeister und viele Helfer dafür gesorgt, dass der Hasenklee bei den Erstklässlern richtig gut ankam. Rund ums Seehasenwochenende wurde in den ersten Klassen der Häfler Grundschulen der Hasenklee verteilt, dazu gab es einen Videogruß von Seehas und OB Andreas Brand.

„Auch für mich als Seehas gelten die Kontaktbeschränkungen, sodass die aktuellen Regeln eine persönliche Übergabe leider nicht erlauben. Es ist mir eine Freude, euch trotzdem den Hasenklee aus der Ferne zukommen zu lassen“, erklärt der Seehas im Video. Er verspricht aber: „Im nächsten Jahr feiern wir ein ganz tolles Seehasenfest 2022.“

Immerhin sorgte nun der Hasenklee für leuchtende Kinderaugen bei den Erstklässlern, wie die Stadt mitteilt: In den Schulen haben die Lehrer die Übergabe organisiert, der Hasenklee war längst von fleißigen Helfern gepackt und mithilfe der städtischen Baubetriebe an die Schulen ausgeliefert worden.

Der Hasenklee enthält etwas zum Spielen und zum Knabbern, Buntstifte und ein Malheft. Vom Medienhaus am See gibt es „Post von Frieda“ mit einem Leseausweis und einem Buch-Gutschein. Außerdem haben Stadt und Stadtwerk am See für Häfler Gutscheine zusammengelegt – als kleine Entschädigung für die fehlenden Karussell-Gutscheine. Und natürlich steckt eine Plüschversion vom Seehas auch in dem Täschchen.