Erstklässler freuen sich über Pastellölkreiden

Die Erstklässler der Merianschule haben am 50. Internationalen Jugendwettbewerb der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang teilgenommen und als Belohnung 50 Euro erhalten. Diese Summe wurde wiederum unmittelbar in den Kauf von Pastellölkreiden investiert – was doppelt belohnt wurde.

Bei dem Wettbewerb zum Thema „Glück ist…“ hatten die Schüler verschiedene Bilder gemalt, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei entstanden Kunstwerke mit dem Titel „Tiere streicheln macht mich glücklich“, „Fußballspielen macht mich glücklich“ oder „Mit dem Riesenrad am Seehasenfest fahren macht mich glücklich“.

Für ihr Engagement erhielten die Erstklässler 50 Euro für die Klassenkasse. Und auch wenn in der Klasse kein Preisträger ermittelt werden konnte, waren die Kinder sehr glücklich über das gewonnene Geld, heißt es weiter in der Meldung.

Das Preisgeld sollte ursprünglich für einen Klassenausflug ausgegeben werden. Da in Corona-Zeiten ein Ausflug mit der Klasse aber nicht möglich ist, wurde das Geld kurzerhand in neue Pastellölkreiden investiert.

Die kaufte die Klassenlehrerin Daniela Gubalke in der unmittelbaren Nachbarschaft der Merianschule bei Rüdiger Bauer, der die Pastellölkreiden in die Merianschule brachte. Als er noch ein weiteres Päckchen der Farben als kleine Spende dazu gab, war die Freude bei den Erstklässlern natürlich sehr groß, heißt es weiter.