Erstklässler der Schule am See in Friedrichshafen

Die Schule am See begrüßt dieses Jahr am Hauptstandort in Friedrichshafen-Fischbach sieben ErstklässlerInnen und wünscht ihnen allen einen guten Start, viel Spaß in der Schule und eine schöne Schulzeit.