Rund 600 Erstklässler haben am Samstag auf dem Adenauerplatz traditionell vom Seehasen ihren Hasenklee enthalten. In der Hasenklee-Tasche befanden sich neben einem Seehäschen auch Post vom Medienhaus am See. Im Umschlag mit dem Frieda-Aufkleber „Gutschein für Dich“ befanden sich ein Lineal und ein Gutschein für einen kostenlosen Leseausweis für das Medienhaus am See und für ein Buch, das sich die Kinder ab sofort im Medienhaus bis Ende des Jahres aussuchen können. Gesponsert von der Buchhandlung Ravensbuch und dem Ravensburger Verlag. Überreicht bekamen die Kinder die Ausweise und Bücher am Mittwoch von dem Medienhaus-Maskottchen Frieda, Bürgermeister Andreas Köster, Claudia Hemberger von der Buchhandlung Ravensbuch und Heiderose Milz vom Medienhaus.

„Das Medienhaus und der Ravensburger Buchverlag leisten mit diesem Hasenklee-Gutschein einen wichtigen Beitrag zur Leseförderung. Es ist ein sinnvolles und nachhaltiges Geschenk an alle 600 Erstklässler Friedrichshafens“, so Bürgermeister Köster. „Wir möchten die Leselust wecken und fördern, denn Lesen ist die grundlegende Fähigkeit und der erste Schritt auf dem Weg zur Medienkompetenz. Unser Interesse ist es, den Erstklässlern Spaß am Lesen zu vermitteln und sie von Anfang an zu begleiten“, so Milz. Die Kinder können zwischen Büchern aus der Reihe „Wieso, weshalb, warum“ und „Leserabe“ auswählen.