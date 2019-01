Erstflug von Friedrichshafen: In 80 Minuten nach Hamburg

Der erste Flieger aus Hamburg ist am Montagmorgen auf dem Bodensee-Airport gelandet. Mehr als 20 Sänger des Seemannschors Friedrichshafen empfingen den ersten ankommenden Linienflug, den die dänische Fluggesellschaft Sun-Air nun zweimal am Tag bedient. Für diese Flüge wird die Fluggeselleschaft, die auch Flüge von Friedrichshafen nach Düsseldorf anbietet, ein zweites Flugzeug fest am Bodensee-Airport stationieren und zusätzliches Personal einstellen. Sun-Air arbeitet als Franchisepartner von mit British Airways zusammen. Zum Einsatz kommen Jetflugzeuge vom Typ Dornier 328, die mit 32 Sitzen ausgestattet sind. Angeboten wird ein an der Business Class orientierter Bordservice mit Snackangebot und Getränken.

80 Minuten braucht der Flieger in die Hansestadt. „Damit gibt es jetzt wieder eine zeitsparende Verbindung in die Hansestadt. Bereits auf der innerdeutschen Strecke nach Düsseldorf hat Sun-Air überzeugt“, sagte Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer vom Flughafen Friedrichshafen.