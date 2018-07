Erstes Rudelsingen in Oberteuringen am Freitag – Restkarten gibt’s an der Abendkasse

Rudelsingen ist an diesem Freitag, 20. Juli, um 19.30 Uhr in der Mühle in Oberteuringen angesagt. Das Team Bodensee besteht dabei aus den Musikern Thomas Lorenz, Gabriel Bukarz und Gregor Panasiuk. Die drei moderieren und begleiten den Abend mit Bass, Klavier, Geige, Mandoline, Gitarre und Gesang. Dazu braucht es nur noch ein sangesfreudiges Publikum und eine bunte Liedermischung, die für jedes Alter etwas bereithält. Der Text ist auf der Leinwand abzulesen. Gesungen wird üblicherweise im Stehen. Für müde Sänger und Sängerinnen stehen jedoch zwei Reihen Stühle zur Verfügung. Für das erste Rudelsingen in Oberteuringen sind aktuell zwar alle Plätze reserviert, es besteht aber dennoch die Möglichkeit, sich auf der Warteliste einzutragen und an der Abendkasse die Restkarten – das sind die nicht abgeholten reservierten Karten – ab 19.15 Uhr zu erwerben. Das Programm in der Mühle beginnt um 19.30 Uhr, Saaleinlass ist um 19 Uhr. Die Kasse ist ab 18.30 Uhr geöffnet. Foto: Kulturhaus Mühle