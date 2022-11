Erstes „richtiges“ Heimspiel – Youngstars freuen sich auf Schwabenderby

Erstes Heimspiel auf Häfler Boden: Am Sonntag empfangen die Volley Youngstars in der zweiten Volleyball-Bundesliga um 13 Uhr den TV Rottenburg (live auf sportdeutschland.tv) in der Messehalle B2.

Am Bundesstützpunkt Volleyball ist die Partie der Abschluss einer abwechslungsreichen Trainingswoche. Die beiden Co-Trainer Bogdan Jalowietzki und Fabian Kohl teilten sich die Einheiten. Physiotherapeut Marco Morgenroth setzte mit einem Cool-down-Training (Gegenstück zum Warmup, Anm. d. Red.) Akzente. Stützpunkttrainer Adrian Pfleghar koordinierte alles vom Olympischen und Paralympischen Trainingszentrum Kienbaum aus, wo er die Sichtung der künftigen Jugendnationalmannschaft begleitete. Mit dabei auch die drei Häfler Jugendspieler Niklas Kluge, Phil Bertele und Lennart Giesenberg.

Vorbereitung mit Sportpsychologin

Zwei Tage vor dem Schwabenderby bekamen die Youngstars zudem Besuch von der Sportpsychologin Berit Kauffeldt. Somit sind die Nachwuchsvolleyballer also bestens gerüstet, wenn sie am Sonntag Rottenburg empfangen. Für Youngstar David Dornauf ist es ein besonderes Spiel, denn er stammt aus Rottenburg und trifft auf einige ehemalige Teamkollegen. Die Youngstars bitten die Zuschauer, den Seiteneingang (Schranke neben dem Verwaltungsgebäude) zu benutzen.

Für Rottenburg ist es das zweite Spiel am Wochenende. Zuvor gastiert der Aufsteiger beim TSV Mimmenhausen (Samstag, 19 Uhr) im Bildungszentrum Salem.