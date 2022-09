Erstes Feriencamp an der Bodensee-Schule St. Martin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sommerferien und nicht wissen was man tun soll?! Diese Fragen stellten sich so einige Schülerinnen und Schüler in den Sommerferien. Doch damit war dieses Jahr Schluss! In der letzten Ferienwoche hieß es an der Bodensee-Schule für 120 Kinder und Jugendliche der ersten bis zur achten Klasse „Manege frei“, „Das Runde muss ins Eckige“ oder „Lass deiner Kreativität freien Lauf“.

Täglich gab es interessante und spannende Angebote zu entdecken und zu erleben. Im größten der drei Camps, dem Kreativcamp fanden sich die meisten Teilnehmenden wieder. Für so viele Interessen wurde auch ein vielfältiges Angebot geschaffen. Täglich gab es verschiedene Programme zur Auswahl. So konnten die Kinder und Jugendlichen Waldgeister, Spiele, Traumfänger, Origami, Nagelbretter, Marmelade, Armbänder und Ketten herstellen. Aber auch Cocktails mixen, Backen, Taschen bemalen, Batiken und Henna-Tattoos malen riefen große Begeisterung hervor.

Natürlich durfte auch die Bewegung nicht fehlen und so waren auch einige Teilnehmenden beim Bogenschießen, Tischkicker-Turnier und Stockkampf zu finden. Während der Woche entstanden eine Vielzahl an wertvollen und kreativen Kunstwerken, die am Ende der Woche in einer kleinen Diashow bewundert werden konnten. Im Fußballcamp ging es eine Woche lang rund um den Ball. Aufwärmen, Technikübungen, Spielsituationen ausprobieren, aber auch Tricks wurden fleißig ausprobiert und vertieft. Natürlich fand auch mit großem Spaß das ein oder andere hart umkämpfte Fußballspiel statt. So konnten alle Teilnehmenden am Ende der Campwoche einen gut gefüllten Rucksack an Fußball-Know-how und ausgiebig trainierte Muskeln mitnehmen.

Auch im Zirkuscamp ging es nach einem gemeinsamen Aufwärmen sportlich weiter. Die Kinder und Jugendlichen konnten verschiedene Zirkusgeräte wie Vertikaltuch, Trapez, Drahtseil, Kugel, Akrobatik, Jonglage und Walze kennenlernen und ihre Techniken vertiefen und verbessern. Nachdem alle Kinder ihr Lieblingsgerät gewählt hatten, wurde mit großem Eifer und viel Freude geübt und trainiert. Das erarbeitete Können präsentierten die kleinen Artistinnen und Artisten in einer abschließenden Aufführung am Freitagmittag den anderen Sommercamp-Teilnehmenden und allen interessierten Eltern.

Die Atmosphäre hat uns überzeugt und wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Feriencamp an der Bodensee-Schule.