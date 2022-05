Erster Sommertreff „Hock & Rock“

Wer am Samstag, 4. Juni, den Sounds von knatternden Motoren, ausgelassener Stimmung und röhrender Live-Musik folgt, landet auf dem Messegelände in Friedrichshafen. Beim ersten „Hock & Rock“ der Motorradwelt Bodensee trifft sich die Bike-Szene wieder am Bodensee. „Der ‚Hock & Rock‘ ist nicht nur das ideale Ziel für eine gemütliche Pfingstfahrt, sondern bietet Bike-Fans im Freigelände West mit Wheelie-Simulator, Probefahrten, rund 30 verschiedenen Ausstellern aus dem Motorradbereich sowie Live-Musik der Coverband Thin Mother endlich wieder einen Treffpunkt“, beschreibt Projektleiterin Petra Rathgeber das Get-Together der Motorrad-Enthusiasten in einer Pressemitteilung.

Einem Wiedersehen der Szene blicken auch die Aussteller voller Erwartung entgegen. Elke Hinterschuster von Motorradstrassen.de: „Wir freuen uns sehr, dass wir beim ‚Hock & Rock‘ wieder live auf echte Motorrad-Menschen treffen.“ Auch Tanja Bobell von den Lipstick & Gasoline Rockerettes brennt auf den Community-Treff: „Nachdem wir alle zweimal auf die Motorradwelt Bodensee verzichten mussten, sind wir wahnsinnig gespannt, wer beim ‚Hock & Rock‘ dabei sein wird!“ Auch das Motorradmagazin MO ist bei der Premiere am See dabei und verkündet: „Friedrichshafen und die Motorradwelt Messe – das ist für uns seit vielen Jahren ein Fixpunkt im Aktionskalender. Nun heißt es auch im Frühsommer – auf an den Bodensee!“

Der Motorradwelt „Hock & Rock“ findet am 4. Juni von 11 bis 22 Uhr statt. Tageskarten sind für 10 Euro online erhältlich, Familientickets kosten 20 Euro. Anreisende Bikerinnen und Biker können direkt im Freigelände parken.

Für die „Hock & Rock“ am Samstag, 4. Juni, verlost die Schwäbische Zeitung 5x2 Karten. Wer gewinnen möchte, schreibt am Mittwoch, 1. Juni, bis 18 Uhr eine Mail an die Adresse gewinnen.friedrichshafen@schwaebische.de mit dem Stichwort „Motorradwelt“. Die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauf folgenden Werktagen benachrichtigt. Für die Abwicklung werden die Teilnehmerdaten verarbeitet und nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwaebische.de/ datenschutzhinweis