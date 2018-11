Auftakt nach Maß in der Faustball-Regionalliga am vergangenen Wochenende für den VfB Friedrichshafen: Mit drei Punkten im Gepäck kehrte das Häfler Team am Sonntagabend aus Stammheim zurück. Nach holprigem Start überzeugte der VfB vor allem gegen Gastgeber Stammheim und sicherte sich so den ersten Saisonsieg.

Alles zurück auf Anfang. Nach einer Freiluftsaison zum Vergessen soll es unterm Hallendach nun wieder aufwärts gehen. Dementsprechend motiviert startete das Häfler Regionalligateam in die Spiele gegen Schwieberdingen und Stammheim II.

Den Auftaktsatz gegen den TSV Schwieberdingen verschliefen die Seehasen jedoch erst einmal. Viele Eigenfehler und schlechte Abwehraktionen ließen das neuformierte Team um Neuzugang Kevin Böhm nur schwer ins Spiel kommen. Und auch im zweiten Satz lief man erst einmal nur hinterher. Erst bei 4:9-Rückstand platzte der Knoten und mit einer starken Offensivleistung wurde der Satz noch gedreht. Genau diese Offensivleistung fehlte jedoch im dritten Satz.

Fehlerquote steigt

Anstatt den Erfolgsschwung zu nutzen, stieg die Fehlerquote wieder an. Nun hieß es noch einmal Vollgas geben. Zumindest ein Unentschieden sollte es schon sein. Im Angriff übernahm nun Allrounder David Ressel die Regie und fortan lief der VfB-Express wieder reibungslos. Aus einer sicheren Abwehr heraus brachte Zuspieler Michael Pieper seine Angreifer immer wieder in Position und die Abteilung Attacke nutzte nahezu jede Gelegenheit zum Punktgewinn. Am Ende belohnte man sich mit dem Satzgewinn und sicherte sich so ein leistungsgerechtes 2:2 (5:11/12:10/7:11/11:7)-Unentschieden.

Die Nervosität aus dem ersten Spiel konnte man gegen Gastgeber Stammheim komplett ablegen. Vor allem machte sich der ausgeglichene Kader bezahlt. Die drei Angreifer David Ressel, Tobias Paul und Felix Zöller wechselten sich im Angriff ab und überraschten den Gegner immer wieder mit variantenreichen Angriffsaktionen. Die Abwehr holte in diesem Spiel nahezu jeden Ball, den Michael Pieper immer wieder glänzend zur Verwertung servierte. Und obwohl sich Stammheim vor eigenem Publikum verbissen gegen die Niederlage wehrte, ließen sich die Häfler nicht mehr aus der Erfolgsspur drängen. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung wurde der Gastgeber klar mit 3:0 (12:10/ 12:10/11:7) besiegt. Der Grundstein für das Saisonziel ist gelegt. Nun gilt es am nächsten Sonntag beim zweiten Spieltag in Trichtingen darauf aufzubauen.